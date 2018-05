Berlin AfD-Demo unter starkem Polizeieinsatz

Mehrere tausend Anhänger der AfD versammelten sich nach Polizeiangaben am Mittag am Hauptbahnhof, um dann in Richtung Brandenburger Tor zu marschieren. Viele AfD-Anhänger trugen Deutschland-Fahnen, die Menge skandierte immer wieder "Merkel muss weg" - die Kundgebung richtete sich unter anderem gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und damit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Zu hören war auch der Ruf "Wir sind das Volk". Die Rechtspopulisten selbst sprachen von rund 5.000 Teilnehmern. Ursprünglich waren über 10.000 Teilnehmer bei den Behörden angemeldet worden.

Demo läuft im moment "störungsfrei"

AfD-Bundesvorstandsmitglied von Storch sagte bei der Auftaktkundgebung, "Die Herrschaft dieses Islam in Deutschland ist nichts anderes als die Herrschaft des Bösen“. Die Polizei ist mit einem 2.000-Mann starken Aufgebot vor Ort. Am Mittag verhinderte sie, dass Gegendemonstranten zur AfD-Kundgebung durchbrechen konnten. Die Beamten setzten Pfefferspray ein. Bei der für den Nachmittag geplanten Abschlusskundgebung der AfD sollen unter anderem die Parteivorsitzenden Jörg Meuthen und Alexander Gauland sprechen. Die AfD hatte angekündigt, sie wolle sich mit der Demonstration für eine "gesamtgesellschaftliche Solidarität von Deutschen für Deutsche" einsetzen.

Gegendemo mobilisiert ebenfalls Tausende

Unter dem Motto "Stoppt den Hass! Stoppt die AfD!“ versammelten sich Demonstranten unter anderem auf der Reichstagswiese gegenüber dem Hauptbahnhof. Eine Sprecherin des Bündnisses sprach von 3.000 Teilnehmern. Insgesamt wurden heute 13 Gegendemonstrationen angemeldet. Die zentrale Kundgebung vor dem Reichstagsgebäude hatte das Bündnis gegen Rechts und die Intiative Aufstehen gegen Rassismus organisiert. Am Potsdamer Platz versammelten sich, nach Angaben des Organisators, rund 10.000 Teilnehmer. Auf der Spree fuhren 20 Boote und Flöße, die ebenfalls zur Gegendemo gehörten.