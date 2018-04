Todesstrafe Ältester US-Todeskandidat in Alabama hingerichtet

Wegen Mordes ist der älteste Todestraktinsasse in der jüngeren US-Geschichte in Alabama hingerichtet worden. Der 83-jährige Walter Leroy Moody wurde am Donnerstagabend (Ortszeit) nach Injektion einer Giftspritze in der Haftanstalt Atmore für tot erklärt.