Mobilität und Verkehr ADFC fordert Rad-Gesetz für Bayern

Die Staatsregierung will im Freistaat den Anteil des Fahrrads am Verkehr bis 2025 verdoppeln, von elf auf 20 Prozent. So steht es im Radverkehrsprogramm. Die bayerische ADFC-Vorsitzende Bernadette Felsch meint jedoch im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk: "Die Ziele sind gut, aber es wird ein Papiertiger bleiben, wenn wir nicht auch das Geld und Personal haben, um diese Ziele auch umzusetzen."

Ein Radl-Gesetz könnte den Rahmen setzen

Das geforderte Rad-Gesetz soll konkrete Vorgaben machen: Geld für den Ausbau der Radwege, Mitfahrmöglichkeit für Räder in Bus und Bahn, Beratung und Zuschüsse für Kommunen – und die Baulast für Radschnellwege soll der Freistaat übernehmen, damit mühsame Abstimmungen zwischen Kommunen wegfallen, fordert der ADFC.

Wenn es die Staatsregierung mit dem Radverkehr ernst meine, müsse sie überdies Personal aufstocken, findet der Verband: Nur drei Stellen für Radverkehr im bayerischen Verkehrsministerium seien gemessen am Ziel zu wenig.