Rückruf Achtung Infektionsgefahr: Lidl ruft Amaranth wegen Salmonellen zurück

Wegen möglicher Salmonellen ruft der Discounter Lidl Amaranth zurück. Es handelt sich um das Produkt "Golden Sun Bio Organic Amaranth, 500 g" des österreichischen Herstellers Estyria Naturprodukte GmbH, wie eine Lidl-Sprecherin am Donnerstag in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) mitteilte. Bei einer Eigenuntersuchung wurden in einer Probe Salmonellen festgestellt.

Es sei in Deutschland verkauft worden. Das Produkt könne in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde erstattet. Amaranth ist ein Pseudogetreide und glutenfrei. Die Pflanze gehört zur Familie der Fuchsschwanzgewächse und kommt ursprünglich aus Zentral- und Südamerika.

Gefahr durch Salmonellen

Von den mehr als 2.000 bekannten Arten der Salmonellen-Bakterien sind rund 120 in der Lage, beim Menschen Infektionskrankheiten hervorzurufen. Zu den Symptomen einer Infektion zählen Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schwächegefühl und Fieber. Infektionsquellen sind in der Regel nicht ausreichend erhitzte Eier beziehungsweise eihaltige Speisen, Speiseeis, Mayonnaise sowie rohes oder nicht durchgegartes Fleisch.

Vorsicht - Resistenzen!

Lebensmittelinfektionen verlaufen für gesunde Erwachsene meist glimpflich. Kinder, alte Menschen, Immungeschwächte und Schwangere sind besonders anfällig. Um eine Infektion mit Salmonellen zu vermeiden, hilft nur die Devise: kochen, schälen oder vermeiden - so ist man auf der sicheren Seite. Behandelt werden Salmonellen-Infektionen mit Antibiotika. Doch inzwischen sind viele Geflügel-Salmonellen gegen mindestens ein Antibiotikum resistent.

Diese Resistenzen können sich auch auf den Menschen übertragen: Bei Salmonellen-Vergiftungen trägt jeder fünfte Patient solche widerstandsfähigen Erreger in sich. Schuld an diesen Resistenzen sind die Antibiotika, die bei der Geflügelmast eingesetzt werden. In Deutschland dürfen diese nur als Medizin ins Futter gemischt werden, doch in vielen anderen Ländern werden sie auch zur Wachstumsförderung eingesetzt.

Hygiene in der Küche