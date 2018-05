MeToo und "Time's Up" Acht Frauen werfen Morgan Freeman sexuelle Belästigung vor

In Dutzenden Werken war Morgan Freeman zu sehen, seit Jahrzehnten prägt der 80-Jährige die US-Filmwelt. Jetzt wird der Oscar-Gewinner von den Skandalen rund um #MeToo und "Time's Up" erfasst. Acht Frauen beschuldigen ihn der sexuellen Belästigung, acht weitere erklärten Zeuginnen von solchem Verhalten gewesen zu sein.

Stellungnahme: Freeman bitte alle um Verzeihung

US-Schauspieler Morgan Freeman hat sich für mutmaßlich sexuelles Fehlverhalten gegenüber Frauen entschuldigt. Er bitte alle um Verzeihung, die sich in seiner Gegenwart unbehaglich oder nicht respektiert gefühlt hätten, teilte Freeman in einer Stellungnahme mit. "Jeder, der mich kennt oder mit mir gearbeitet hat, weiß, dass ich jemand anderem nicht absichtlich oder wissentlich Unwohlsein zufügen würde", hieß es in dem der Nachrichtenagentur AP vorliegenden Text.

CNN: Sexuelle Belästigung und unangemessenes Verhalten

Der Sender CNN hatte zuvor von mehreren Frauen berichtet, die Freeman sexuelle Belästigung und unangemessenes Verhalten am Arbeitsplatz vorwerfen. Der Hollywoodstar und Oscar-Preisträger soll bei den Dreharbeiten zu "Abgang mit Stil" (2017) mehrfach versucht haben, den Rock einer Produktionsassistentin hochzuheben. Freeman habe sie beinahe täglich angefasst oder sie unangemessen angesprochen, gab sie gegenüber CNN an. Mehrere andere Frauen sagten, der Schauspieler habe Kommentare über ihr Aussehen gemacht. Eine beschrieb, wie Freeman ihre Hand geschüttelt, sie wiederholt von oben nach unten gemustert und mehr als einmal Sachen wie "Ich wünschte, ich wäre da" und "Du bist reif" gesagt haben soll.

Acht Opfer - acht Zeuginnen

Der Sender sprach insgesamt mit 16 Personen über den 80-Jährigen, der in Filmen wie "Million Dollar Baby" und "Die Verurteilten" zu sehen war. Acht sagten, sie hätten Belästigungen oder unangemessenes Verhalten erlebt, acht weitere erklärten, Zeuginnen von solchem Verhalten gewesen zu sein.

US-Gewerkschaft für Filmschaffende: Vorwürfe niederschmetternd

Die US-Gewerkschaft für Filmschaffende, SAG-AFTRA, bezeichnete die Anschuldigungen als niederschmetternd. Der Nachrichtenagentur AP sagte sie, die Vorwürfe widersprächen ihrem Versuch, Arbeitsbedingungen in der Branche sicher zu machen. Anfang des Jahres hatte Freeman den SAG Award für sein Lebenswerk erhalten. Die Gewerkschaft stellte in Aussicht, ihm die Auszeichnung zu entziehen.

Freeman hatte sich bei Preiverleihung zu #MeToo und "Time's Up

Bei der Preisverleihung der Screen Actors Guild, die Ende Januar ganz im Zeichen der Bewegungen #MeToo und "Time's Up" stand, hatte Freeman in seiner Dankesrede noch Bezug auf die jüngsten Entwicklungen zum Thema Geschlechtergerechtigkeit genommen. Unter viel Jubel aus dem Publikum erklärte er damals, die Auszeichnung - eine zwei Masken haltende Figur mit dem Namen "Der Schauspieler" - sei männlich geformt. Von hinten funktioniere der Preis zwar, von vorne sei er aber geschlechtsspezifisch.