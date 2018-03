Verdi Ab morgen Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Nach den Ankündigungen von Verdi müssen sich Bürger in Bayern vor Ostern auf größere Warnstreiks im öffentlichen Dienst einstellen. Nach ersten Aktionen werde es in der kommenden Woche immer mehr "spürbare Arbeitsniederlegungen" geben, teilte die Gewerkschaft Verdi mit.

Auch in Bayern setzt die Gewerkschaft Verdi nach der ergebnislosen zweiten Verhandlungsrunde mit Bund und Kommunen die Aktionen im öffentlichen Dienst fort. Ab morgen soll es zu Warnstreiks unter anderem in Nürnberg, Erlangen, Straubing, Weiden und Ansbach kommen.

Von Kitas bis Wasserschifffahrtsämter

Das werde Stadtverwaltungen, Bauhöfe oder die Strassenreinigung treffen. Ganztägig gestreikt wird morgen laut Gewerkschaft bei den Wasser- und Schifffahrtsämtern des Bundes an den Standorten in Niederbayern (Deggendorf, Straubing). Kitas stehen bisher noch nicht auf dem Aktionsplan. Das werde sich nächste Woche aber ändern. Die Gewerkschaft will dann ihre Aktionen ausweiten.

Eventuell Osterreisende betroffen

Ob in den Osterferien auch die Flughäfen München und Nürnberg einbezogen werden , sei noch nicht entschieden, heißt es von Verdi Bayern auf Nachfrage. Auch der Beamtenbund hat bereits angekündigt, die bei ihm organisierten Beschäftigten zum Ausstand aufzurufen. Die Gewerkschaften fordern mindestens sechs Prozent für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifkräfte beim Bund und den Kommunen.

Die Arbeitgeber hatten beim zweiten Treffen in Potsdam kein Angebot vorgelegt. Weiterverhandelt wird am 15. und 16. April.