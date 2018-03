Notrufsystem "eCall" wird Pflicht Ab jetzt ruft das Auto den Krankenwagen

eCall ist die Kurzform für emergency call, also Notrufsystem. Die Vorrichtung meldet einen Verkehrsunfall des Autos sofort weiter. Die EU verspricht sich von dem neuen System eine schnellere Unfallmeldung und damit eine schnellere Hilfe am Unfallort.

Es ist ein kleiner Knopf mit dem Schriftzug SOS, der Leben retten kann und der ab dem 31. März für alle neuen PKW-Modelle Vorschrift ist. ECall nennt sich das neue Notrufsystem. Es besteht aus einem GPS-Empfänger für die Standortdaten und einer Mobilfunkeinheit. eCall funktioniert europaweit. Beim Fahren überwachen Sensoren verschiedene Einheiten im Auto, also, den Airbag, aber beispielsweise auch den Bremsweg. Bricht der abrupt ab, geht das System von einem Unfall aus. Dann meldet dies der eCall sofort an die nächste Integrierte Leitstelle, an die 112.

Direkte Verbindung zur Integrierten Leitstelle

Integrierte Leitstelle

In der Integrierten Leitstelle sieht der Diensthabende, dass ein eCall eingeht. Er meldet sich direkt und von selbst im Unfallauto. Spricht dort niemand mit ihm, wird sofort der Rettungsdienst und die Feuerwehr zum Unfallort geschickt. Ist der Fahrer ansprechbar, werden vorher Daten wie Verletzungen, Unfallursache abgeklärt. Wichtige Hilfe für die Einsatzkräfte vor Ort ist, dass die Integrierte Leitstelle auf zwei Monitoren genau alle Daten übertragen bekommt. Auf einen Bildschirm erscheint eine Karte, auf der der genaue Standort des Unfallgeschehens eingezeichnet ist, auf der anderen erhält die Integrierte Leitstelle Informationen über das Auto: Antriebsart, Anzahl der Airbags, Anzahl der Insassen, Sitz der Batterien und unter anderem auch Lage der Tanks. Das ist wichtig für die Einsatzkräfte vor Ort.

"Wir als Einsatzzentrale sehen das sehr positiv insbesondere für Unfälle, die unbeobachtet sind. Stellen sie sich vor, sie fahren nachts über eine wenig befahrene Landstraße, fahren gegen einen Baum, da kann es passieren, dass sie erst einige Minuten oder eine Stunden später entdeckt werden, wenn sie von der Fahrbahn abgekommen sind. Mit dem eCall ist es so, dass das Notrufsystem automatisch den Notruf wählt und wir bekommen unmittelbar Kenntnis von dem Unfall." Marc Gistrichovky, Integrierte Leitstelle Nürnberg

Hersteller haben eigenes System

Die EU erhofft sich von eCall, dass das Eintreffen von Rettungskräften um 50 Prozent verkürzt wird. Dadurch könnten pro Jahr in ganz Europa rund 2.500 Menschenleben gerettet werden.

Von der EU geplant war, dass bei einem Unfall der Notruf durch den eCall direkt bei der 112 eingeht. Bei den großen Anbieter wie BMW, Mercedes oder Audi funktioniert das System anders. Es meldet den Unfall erst einmal zu einem Servicecenter und das informiert die Integrierte Leitstelle. Der Verbraucher kann sich beim Kauf eines Fahrzeuges entscheiden, welches System er will. Das Servicesystem hat den Vorteil, dass er bei einem Unfall im Ausland mit einem deutschen Ansprechpartner verbunden wird und der in der Landessprache die 112 informiert.

Wahlweise kann der Notruf bei einem dringenden medizinischen Problem, zum Beispiel einer Herzattacke, auch manuell ausgelöst werden.

Die Sache mit dem Datenschutz

Der ADAC sieht erst einmal grundsätzlich keine erhöhte Gefahr für den Datenschutz, wenn das eCall-System direkt in die Integrierte Leitstelle weitergeleitet wird. Mit den Daten kann aber kein Bewegungsprofil erstellt werden, dass sind auch die Erkenntnisse des ADAC.

"Ob und inwieweit eCall künftig für Datenmissbrauch genutzt werden könnte, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Bei herstellerspezifischen Systemen sehen wir die Datenschutzfrage kritischer." ADAC Deutschland

Alternative zum eCall

Viele Autohersteller bieten schon jetzt der eCall in allen Modellen an. In älteren Fahrzeugen lässt sich aber auch ein Notrufsystem nachrüsten. So zum Beispiel mit dem System "Retrofit eCall", ein Stecker, der in den Zigarettenanzünder im Auto gesteckt werden kann. Beschleunigungssensoren im Stecker messen die Schwere des Unfalls und senden über das Smartphone des Autofahrers die Positionsdaten an eine eigens eingerichtete Notrufzentrale, die vom Spitzenverband der Versicherungswirtschaft (GDV) betrieben wird.

Flächendeckender eCall nicht vor 2035

Ab jetzt ist der eCall zwar Vorschrift, aber die Regel gilt nur für neue Modelle. Nicht vor 2035 ist der Notrufknopf in jedem Auto verfügbar, so die Schätzung des Verbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft.