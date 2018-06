In Dienstgebäuden des Freistaates Ab heute gilt der bayerische Kreuzerlass

Eigentlich ist es nur ein Satz in der Allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden in Bayern, der für politisch hohe Wellen sorgt. Ab heute tritt er in Kraft. Seit Wochen wird er heiß diskutiert - der Kreuzerlass von Ministerpräsident Söder. Ruhiger wird es deshalb keineswegs.

Von: Peter Kveton