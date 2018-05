BUND Gewässerreport 92 Prozent der deutschen Gewässer in schlechtem Zustand

92 Prozent unserer Flüsse und Seen sind in einem beklagenswerten Zustand, das sagt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, der heute in Berlin seinen Gewässerreport vorgestellt hat. Die Ergebnisse werden anhand von positiven und negativen Beispielen dargestellt. In Bayern geht es um die Saalach und die Ostrach.

In Bayern beklagt der Bund Naturschutz vor allem das Wasserkraftwerk bei Bad Reichenhall an der Saalach. Das Stauwerk Kiplinger Sperre stelle bis heute den folgenschwersten Eingriff für das Fließgewässer dar, schreibt der BUND in seinem Report. Tonnenweise Steingeschiebe muss jedes Jahr per LKW um die Staumauer gebracht werden und das Restwasser ist eher ein Bach als ein Fluss. Diese Probleme befürchten die Naturschützer, vereint in der Saalach-Allianz, jetzt auch für den Oberlauf der Saalach.

"Wir haben kein Geschiebetransport mehr, wir haben nichts mehr und das ist bei dem neidrigen Restwasser die größte Befürchtung, die wir haben." Saalach-Allianz

Weitere Baupläne an der Saalach

Längst gibt es neue Baupläne an der Saalach. Der Landkreis will bis 2030 komplett CO2-freien Strom und ist aufgeschlossen gegenüber neuen Wasserkraftwerken. Die dürfen an der Saalach aber nicht mehr entstehen, sagt dagegen der BUND Naturschutz. Die Stauwerke müssten jetzt modernisiert und für Tiere passierbar gemacht werden, so die Forderung der Umweltschützer.

An Ostrach Wasserkraftwerk verhindert

Ein Positivbeispiel beim Gewässerschutz sieht der BUND Naturschutz bei der Ostrach im Oberallgäu. Die dort hindurch fließende Ostrach gehöre zu den letzten freifließenden und unverbauten Gewässerabschnitten in Bayern. Ein Wasserkraftwerk ist hier für den Bund Naturschutz undenkbar.

"Der Bereich ist ein einmaliges Naturidyll und hier ein Wasserkraftwerk reinbauen mit fünf Meter Staumauer, das geht einfach nicht." Thomas Frey, Bund Naturschutz

Die Umweltschützer zogen deswegen vor Gericht und bekamen recht am Augsburger Verwaltungsgericht. Laut Urteil ist der Bau nicht zulässig.

Gewässerschutz ernst nehmen

Ein großer Erfolg auch für den Bund Naturschutz. Hubert Weiger hofft zudem, dass das Augsburger Urteil Signalwirkung hat. Das bisher verhinderte Wasserkraftwerk an der Ostrach ist für Weiger deswegen auch ein Positivbeispiel für die Verbesserungen beim Gewässerschutz.