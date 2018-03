Bochum 67-jähriger Mann stellt Einbrecher in seiner Wohnung und stirbt

Nachdem er einen Einbrecher in seiner Wohnung in Bochum überrascht und mit Pfefferspray vertrieben hat, ist ein 67-jähriger Mann zusammengebrochen. Er verstarb bald darauf im Krankenhaus. Was die genaue Ursache ist, ist noch unklar.

Ein Mieter hat einen Einbrecher in seiner Wohnung gestellt und danach einen tödlichen Zusammenbruch erlitten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 67-Jährige Freitagnacht in Bochum einen Fremden in seiner Wohnung im Hochparterre bemerkt und mit Pfefferspray besprüht. Der Eindringling floh über den Balkon.

Mann kollabiert und stirbt

Während der Mieter die Polizei rief, kollabierte er. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf starb. Die Todesursache war der Mitteilung zufolge noch unklar. Verletzungen habe der Mann, der augenscheinlich nicht von dem Einbrecher angegriffen worden war, nicht aufgewiesen.