Berichte bestätigt 60.000 Porsche-Diesel werden zurückgerufen

"Der Macan – gebaut für ein intensives Leben. In dem Erlebnishunger und Nervenkitzel allgegenwärtig sind" – so wirbt der Porsche-Konzern auf seiner Internetseite für den kleineren SUV in der Modellpalette. Für Nervenkitzel dürfte dieses Modell in den vergangenen Tagen auch in der Konzernzentrale gesorgt haben, nachdem das Kraftfahrtbundesamt dem Sportwagenhersteller in dieser Woche mitgeteilt hat, dass es für eine Diesel-Variante des Fahrzeugs einen Rückruf angeordnet hat – genauer gesagt für den Macan mit 3,0 Liter V6 TDI-Motor.

60.000 Porsche weltweit betroffen

Und nicht nur für den. Auch der größere Porsche-Geländewagen, der Cayenne, mit 4,2 Liter V8 TDI-Aggregat muss in die Werkstatt. Weltweit geht es um fast 60.000 Fahrzeuge, in denen unzulässige Abschalteinrichtungen festgestellt worden sind. Das teilte das Bundesverkehrsministerium BR Recherche und dem Spiegel auf Anfrage mit.

"Aus diesem Grund wurde durch das KBA per Bescheid vom 14.05. bzw. 16.05. ein verpflichtender Rückruf eingeleitet. Aufgrund der eingebauten Abschalteinrichtungen kann es im Betrieb der Fahrzeuge zu erhöhten NOx-Emissionen kommen. Dem Hersteller wurde aufgegeben, die unzulässigen Abschalteinrichtungen aus den betroffenen Fahrzeugen nach der Freigabe des Maßnahmenpakets durch das KBA zu entfernen." Mitteilung des Bundesverkehrsministeriums

Alleine beim Macan soll es nach BR- und Spiegel-Informationen um fünf Abschalteinrichtungen gehen, die Porsche jetzt entfernen muss. Die Fachleute im Bundesverkehrsministerium und auch die Hausspitze sollen darüber sehr verärgert sein, eine Interviewanfrage an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer lehnte die Pressestelle allerdings ab.

Kritik an Autoindustrie und Bundesregierung

Dafür gibt es zahlreiche politische Reaktionen, die auch auf die Bundesregierung zielen. Vom Grünen-Politiker Cem Özdemir zum Beispiel, inzwischen Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Deutschen Bundestag. Er kritisiert im SWR nach dem jetzt eingeleiteten Porsche-Rückruf die GroKo genauso wie die Autoindustrie. "Also es zeigt, dass die bisherige Politik – die einen tun so, als ob sie Grenzwerte einhalten, und die anderen tun so, also ob sie kontrollieren, dass diese Politik zum Scheitern verurteilt ist. Das schadet den Arbeitsplätzen, das schadet der Umwelt, das schadet aber vor allem auch der Automobilindustrie selber."

Die Kritik von Linksfraktionschef Dietmar Bartsch geht in eine ähnliche Richtung. "Statt Autokonzernen Druck zu machen, saubere Antriebsformen zu bauen, hat die Bundesregierung (wie alle ihre Vorgängerinnen seit Jahrzehnten) das behäbige Festhalten der deutschen Autoindustrie am Verbrennungsmotor durch Unterlassung geradezu befördert", so Bartsch via Twitter.

Ferdinand Dudenhöffer, Auto-Experte an der Universität Duisburg-Essen, wandte sich im BR fast schon flehentlich an Politik und Hersteller, sich in Sachen Hardware-Nachrüstung älterer Diesel-Fahrzeuge zu bewegen. "Die neuesten Rückrufaktionen von Porsche zeigen, dass wir beim Diesel eine Never-Ending-Story haben. Wir müssen endlich dafür sorgen, dass auch die neuen Fahrzeuge, die auf die Straße kommen, ordentlich nachgerüstet werden. Und das geht nur mit Hardware. Deswegen muss die Politik endlich dafür sorgen, dass Hardware-Lösungen in den Markt kommen."

Koalition uneins in Sachen Hardware-Nachrüstung

Allerdings gibt es diesbezüglich in der Großen Koalition keine Einigkeit. Während sich inzwischen auch in der SPD die Befürworter einer Hardware-Nachrüstung aus der Deckung wagen, sind Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Verkehrsminister nach wie vor skeptisch. Vielleicht sorgt die Tatsache, dass Porsche schon einmal auffällig geworden ist, jetzt langsam für ein Umdenken? Bereits im Juli vergangenen Jahres hatte der damalige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt ein zwischenzeitliches Zulassungsverbot für den Porsche Cayenne mit Drei-Liter-TDI-Motor verfügt – schon damals wegen einer unzulässigen Abschalttechnik.