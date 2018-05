Vor dem Innenministerium in München 450 Menschen demonstrieren gegen das PAG

Mehr als 100 Ausgaben des Grundgesetzes haben Demonstranten heute Abend vor dem Bayerischen Innenministerium in München niedergelegt. Damit wollten sie gegen das Polizeiaufgabengesetz, das in der heutigen Nacht zum Freitag in Kraft tritt, demonstrieren.

Von: Christina Schmitt