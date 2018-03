Jena 25 Würgeschlangen in Jena aus Wohnung gerettet

In Jena sind ein einer Wohnung 25 Würgeschlangen gefunden worden. Sie waren in einem schlimmen Zustand - für 23 Schlangen kam jede Hilfe zu spät. Der 44-jährige Besitzer muss sich jetzt wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz verantworten.

25 Würgeschlangen sind in Jena aus einer Wohnung gerettet worden - für 23 ihrer Artgenossen kam jede Hilfe zu spät. Ein 44-Jähriger soll die Reptilien als Haustiere gehalten haben, sich offenbar jedoch nicht um sie gekümmert haben.

Aus Sorge um die Tiere wurden am Sonntagabend Tierschutzverein und Polizei informiert, teilte die Polizei Jena am Montag mit. Die Tiere hätten sich in "verheerendem" Zustand befunden, längere Zeit seien sie nicht gefüttert und mit Wasser versorgt worden. Der Tierschutzverein nahm sie vorübergehend in Obhut, hieß es weiter. Der Eigentümer sei wegen Verstoßes gegen den Tierschutz angezeigt worden.

Boa an der Brücke

Auch in München kam es vor einigen Monaten zu einem Kuriosen ereignis mit einer Würgeschlange: An einem Brückengeländer hing eine große Schlange. Die Einsatzkräfte fanden nach ihrem Eintreffen eine Würgeschlange der Gattung "Boa Constrictor" vor. Sie brachten sie in die Reptilienauffangstation in München. Wie die 1,5 Meter lange Schlange an das Brückengeländer im Stadtteil Fürstenried gekommen ist, konnte die Feuerwehr nicht mehr klären.