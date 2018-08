Baden-Württemberg 21 Verletzte nach Zusammenstoß von Straßenbahnen in Mannheim

In Mannheim sind im morgentlichen Verkehr zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Dabei wurden 21 Menschen verletzt. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem Unglück um einen Auffahrunfall.

Beim Zusammenstoß von zwei Straßenbahnen in Mannheim sind am Donnerstagmorgen 21 Menschen verletzt worden. Zwei erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei in der baden-württembergischen Stadt mitteilte.

Die Bahn fuhr auf eine vorausfahrende Straßenbahn auf

Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine Bahn in der Mannheimer Innenstadt auf eine vorausfahrende Straßenbahn auf. Die Ermittlungen zur Unfallursache übernahmen Beamte der Verkehrspolizei. Das Unglück ereignete sich demnach gegen 6 Uhr morgens.

Notfallseelsorger betreuten die Fahrgäste

Die Verletzten wurden von Kräften des Rettungsdienstes versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zusätzlich waren Notfallseelsorger im Einsatz, um Fahrgäste zu betreuen.