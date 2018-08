Historische Ju-52 abgestürzt 20 Tote bei Flugzeugunglück in der Schweiz

Bei einem Flugzeugabsturz in den Schweizer Alpen sind alle 20 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Die Oldtimer-Maschine vom Typ Ju-52 war im Kanton Graubünden an einem Berg zerschellt. Die Unglücksursache ist noch unklar.

In den Schweizer Alpen ist ein fast 80 Jahre altes Oldtimer-Flugzeug vom Typ Junkers Ju-52 abgestürzt. Dabei gab es keine Überlebenden, wie die Ermittler mitteilten. An Bord waren 17 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder.

Bei den Opfern handelt es sich demnach um elf Männer und neun Frauen, die meisten von ihnen stammen aus der Schweiz. Auch ein Paar aus Österreich und ihr Sohn waren an Bord.

Absturzstelle in der Nähe von Flims

Das Unglück ereignete sich in 2.540 Metern Höhe am Berg Piz Segnas in der Nähe der Ostschweizer Gemeinde Flims. Weshalb dort am frühen Samstagabend das Oldtimer-Flugzeug abstürzte, war zunächst unklar.

Das Flugzeug sei nahezu senkrecht und mit hoher Geschwindigkeit aufgeprallt. Einen Zusammenstoß mit einem anderen Flugzeug könne man ausschließen, so ein Vertreter der Schweizer Untersuchungsstelle für Flugunfälle.

Spekulationen über Hitze als Ursache

Ob die große Hitze eine Rolle gespielt habe, wollte der Experte nicht ausschließen. Aber Hitze sei niemals die alleinige Ursache für solch ein Unglück, entscheidend sei vielmehr die Art des Umgangs damit.

Das historische Flugzeug gehörte dem Schweizer Unternehmen Ju-Air, das Panoramaflüge für Touristen anbietet. Die Unglücksmaschine war den Ermittlern zufolge auf einer zweitägigen Rundreise. Zum Absturz kam es am zweiten Tag der Reise auf dem Weg von Locarno nach Dübendorf, eine Dreiviertelstunde nach dem Start.

Schwierige Bergungsarbeiten

Die Absturzstelle liegt in einem unzugänglichem Gelände. Bei dem Einsatz der Rettungs- und Bergungskräfte waren mehrere Hubschrauber beteiligt. JU-Air kündigte an, den Betrieb bis auf Weiteres einzustellen.

Von der Ju-52, einem Propellerflugzeug, wurden zwischen 1932 und 1952 fast 5.000 Exemplare gebaut.