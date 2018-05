Zuckerberg-Anhörung Keine Zeit für heikle Fragen

"Es tut mir leid", sagte Mark Zuckerberg - einmal mehr, nachdem der Facebook-Boss sich bereits bei den beiden Anhörungen vor dem US-Kongress im April ausgiebig für die Verfehlungen seines Unternehmens im Umgang mit Nutzerdaten entschuldigt hatte. Vieles klang ähnlich wie vor sechs Wochen. Immerhin: Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung sehe er als wegweisend für die ganze Welt.

Zuckerberg weicht Frage nach Monopol aus

Parlamentspräsident Antonio Tajani, die Fraktionschefs und Abgeordnete mit besonderer Expertise in Sachen Datenschutz durften Zuckerberg befragen. Nach einem Begrüßungs-Statement Zuckerbergs selbst machte der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber (CSU), den Anfang. Seine Fragen gingen, wie die der nachfolgenden Fragensteller, weitgehend in die gleiche Richtung, wie die der Politiker-Kollegen im US-Kongress: Welche konkreten Maßnahmen für mehr Datenschutz plane Facebook? Könne es die Sicherheit von Wahlen vor Manipulationen künftig garantieren? Habe Facebook ein Monopol (das möglicherweise zerschlagen werden sollte - Zuckerberg beantwortete die Frage nicht)?

Albrechts Frage bleibt unbeantwortet

Jan Philipp Albrecht (Grüne), Berichterstatter des Europäischen Parlaments in Fragen der EU-Datenschutzgrundverordnung, die am kommenden Freitag in den EU-Ländern in Kraft tritt, durfte die Fragerunde beschließen: Albrecht wollte wissen, wie man Datensicherheit nach europäischen Standards tatsächlich garantieren wolle - nicht nur bei Facebook, sondern auch bei den Tochterunternehmen Instagram und Whatsapp, wo er die Kombination der Daten aus den unterschiedlichen Diensten fürchte, da dies möglicherweise eine allzu umfassende Bildung von Personenprofilen ermöglichen könnte. Auch dieser Frage wich Zuckerberg, wie der nach dem Monopol, aus - die bereits fortgeschrittene Zeit spielte ihm in die Hände.

KI kann nicht alle Probleme lösen

Im Kampf gegen immer mehr Fake News, Manipulationsversuche und Hasskommentare kündigte Zuckerberg an, Künstliche Intelligenz (KI) einzusetzen, die problematische Texte, Bilder und Videos oder auch Fake Accounts automatisch erkennen könne. Er verwies aber auch auf die Schwierigkeiten, etwa wenn es darum gehe, trennscharf zwischen politischer Propaganda mit manipulativer Absicht und zum Beispiel Satire oder zwar aggressiver, aber nicht verbotener Werbung zu unterscheiden. Das ist schon für Menschen manchmal nicht einfach - für Künstliche Intelligenz auf dem heutigen Stand der Technik aber noch viel mehr.

Verdoppelung der Sicherheits-Mitarbeiter

Deshalb sollen auch mehr Menschen eingesetzt werden. Zuckerberg sprach von einer Verdoppelung der Mitarbeiter, die sich um die Sicherheit der Nutzer kümmern, auf 20.000 Beschäftigte. Derartige Maßnahmen beeinträchtigten zwar möglicherweise die Geschäftsergebnisse. Doch ein sicheres und sauberes Soziales Netzwerk sei ihm wichtiger, als Gewinnmaximierung. Außerdem betonte Zuckerberg den großen Nutzen Facebooks für Menschen, um miteinander in Kontakt zu bleiben; und für kleine und große Unternehmen, die per Facebook sehr leicht sehr viele potenzielle Kunden erreichen könnten.

Viele Fragen bleiben offen

Mit Blick auf den mutmaßlichen Datenmissbrauch durch die britische Firma Cambridge Analytica, die mit Facebook-Daten Wahlkampf für Donald Trump gemacht haben soll, habe man mehr als 200 Apps nach einer eingehenden Prüfung den Zugriff auf Nutzerdaten gekappt - Cambridge Analytica hatte die Daten über eine Facebook-App bezogen. Doch allein das wirft bereits neue Fragen auf, zum Beispiel welche Unternehmen neben Cambridge Analytica noch alles Zugriff auf persönliche Informationen von Millionen Facebook-Nutzern hatten.

Keine Zeit mehr für unangenehme Fragen

Viele weitere wichtige Fragen blieben an diesem Abend unbeantwortet, schon allein aufgrund der knapp bemessenen Zeit von nur 1 Stunde und 15 Minuten für die gesamte Veranstaltung. Dazu kam, dass zunächst nacheinander alle Fragen gestellt wurden und Zuckerberg sie dann in einem Zug beantworten sollte. So konnte er sich die angenehmeren Themen herauspicken, für die unangenehmen war am Ende keine Zeit mehr. Immerhin hieß Zuckerberg den verbesserten und EU-weit einheitlichen Datenschutz durch die Datenschutzgrundverordnung gut. Viele der neuen Vorgaben, etwa zu Informations- und Auskunftspflichten gegenüber den Nutzern, wolle man nicht nur in der EU, sondern weltweit umsetzen.

Zur heutigen Anhörung war Zuckerberg nicht ganz freiwillig erschienen. Zunächst wollte der Facebook-Chef nur einen Vertreter schicken. Unter steigendem, auch öffentlichem Druck ließ er sich dann doch zu einem persönlichen Besuch überreden. Auf Drängen des EU-Parlaments stimmte er schließlich erst gestern zu, dass die Anhörung nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden, sondern live im Internet übertragen werden sollte.