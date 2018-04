Situation im Freistaat 155.000 Minderjährige in Bayern leben von Hartz IV

Bundesweit waren im Juni vergangenen Jahres fast 2.053.000 unter 18-Jährige auf finanzielle Unterstützung der Jobcenter angewiesen. Das entspricht einer Hilfequote von 14,6 Prozent aller unter 18-Jährigen.

Im Freistaat sieht es nicht ganz so düster aus. Dort lag die Hilfequote mit 6,8 Prozent nicht einmal halb so hoch. In absoluten Zahlen sind das aber immer noch 155.000 unter 18-Jährige, die von staatlichen Hartz-IV-Leistungen abhängig sind.

Viele betroffene Kinder aus Syrien

Auch in Bayern ist diese Zahl in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen - innerhalb von vier Jahren um knapp 19.000 Kinder und Jugendliche. Rund 58.000, also etwa ein Drittel der Betroffenen, sind ausländischer Herkunft.

Grund für den Anstieg ist ausweislich der Statistik der Bundesagentur für Arbeit ausschließlich die Zuwanderung von Geflüchteten. Allein 20.000 der betroffenen Minderjährigen stammen aus Syrien.

Zahlen aus den Bundesländern

Ohne die Zuwanderung wäre die Zahl der auf Hartz IV angewiesenen Kinder im Freistaat im Vier-Jahres-Vergleich sogar um etwa zehn Prozent gesunken. Kinder und Jugendliche deutscher Herkunft sind also seltener betroffen als noch vor vier Jahren.

Ähnliche, vergleichsweise geringe Zahlen bei der Hilfequote Minderjähriger, meldet im Vergleich der Bundesländer nur Baden-Württemberg. Dreimal so hoch ist die Quote in Nordrhein-Westfalen und den traurigen Spitzenplatz hält Berlin: Dort sind 30 Prozent, also fast ein Drittel der Kinder und Jugendlichen Hilfeempfänger.