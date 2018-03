Vermisst 14-Jährige und Betreuer verschwunden: Spur führt nach Hamburg

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hat eine erste Spur von der 14-Jährigen Cäcilie Schöning, die mit einem Betreuer ihrer Wohngruppe verschwunden ist. Einer der Beiden habe versucht, in einer Bank in Hamburg Geld von einem Konto abzuheben, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Nun werde in Hamburg und Umgebung nach den Beiden und ihrem schwarzen Auto mit NWM-Kennzeichen für Nordwestmecklenburg gesucht.

Vermutlich in seinen Wagen eingestiegen

Die 14-Jährige lebte bisher in einer Wohngruppe in Grevesmühlen in Nordwestmecklenburg und wurde am 15. Februar gegen 23.00 Uhr zuletzt in ihrer Wohnung gesehen. Erst etwas später war bekannt geworden, dass das Mädchen vermutlich mit ihrem Betreuer der Einrichtung in dessen Auto weggefahren sein soll. Da die Ferien inzwischen in Mecklenburg-Vorpommern zu Ende sind, hätte die Jugendliche am Montag wieder die Schule besuchen müssen. Die Polizei prüft, ob ein Straftatverdacht besteht.

Personenbeschreibungen

Cäcilie Schöning ist 165 cm groß, hat eine schlanke Figur und dunkelbraune lange Haare. Alex Kessler ist 170 groß, schlank, trägt eine dunkle Brille (sogenannte "Nerd"-Brille) und einen 3-Tage-Bart. Er ist bekleidet mit einem hellblauen Pullover der Marke Naketano, einer Jeanshose, einer weißen Jacke und braunen Schuhen.

Die Gesuchten sind wahrscheinlich mit einem schwarzen SUV des Typs Hyundai Santa Fe mit dem amtlichen Kennzeichen NWM-AK25 unterwegs.