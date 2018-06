Würzburg Zwölf Medaillen gehen bei Mathe-Olympiade nach Bayern

Kleine und größere Zahlenkünstler aus Bayern haben zwölf Medaillen und einen Sonderpreis beim Bundesfinale der Mathematik-Olympiade in Würzburg gewonnen. Fast 200 Mädchen und Jungen der achten bis zwölften Klasse hatten von Donnerstag an unter enormen Zeitdruck gerechnet, abgeleitet und geknobelt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten sich beim Bundesfinale zwei viereinhalbstündigen Klausuren mit je drei Aufgaben stellen. Bei den Aufgaben geht es nach Angaben von Organisator und Mathematiker Richard Greiner von der Universität Würzburg nicht in erster Linie ums Rechnen. "Hier geht es um logisches Schließen. Es geht um eine vollständige und logische Herangehensweise und eine schlüssige Begründung," so der Geschäftsführer des Instituts der Mathematik.

Anerkennende Worte

Besonders stark waren bei der Mathe-Olympiade auch in diesem Jahr die Leistungen des bayerischen Teams. Mit insgesamt zwei 1. Preisen, sechs 2. Preisen, vier 3. Preisen sowie einem Sonderpreis für besondere Lösungen überzeugten die bayerischen Schülerinnen und Schüler bei der Bundesrunde.

Glückwünsche von Kultusminister Sibler

Besondere Glückwünsche sprach auch Kultusminister Bernd Sibler (CSU) in München aus: "Ich gratuliere unseren bayerischen Mathematik-Olympioniken ganz herzlich zu diesen großartigen Erfolgen! Gerade in der Wettbewerbssituation habt ihr einen kühlen Kopf bewahrt und seid die komplexen Aufgaben kompetent und konzentriert angegangen." Dabei dankte der Minister auch den Lehrerinnen und Lehrern im Freistaat, die die mathematischen Talente mit großem Engagement bei der Vorbereitung begleiteten und unterstützten.

Teilnehmerinnen in der Minderheit

Etwa 200. 000 Schüler hatten sich zu Jahresbeginn für das Bundesfinale beworben. Weniger als ein Drittel der Teilnehmer war weiblich. Der Wettbewerb findet jährlich in vier Runden statt, von der Schul-, Regional- und Landes- bis hin zur Bundesebene. Die besten 200 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen acht bis zwölf bzw. 13 haben sich in der Bundesrunde in zwei viereinhalbstündigen Klausuren gemessen und sich dabei je drei umfangreichen Aufgaben gestellt.

Die bayerischen Mathematik-Olympioniken 2018:

1. Preis:

Bauer, Tobias, Jgst. 10, Gymnasium Christian-Ernestinum Bayreuth

Noaghiu, Christian, Jgst. 8, Oskar-von-Miller-Gymnasium München

2. Preis:

Armbruster, Alexander, Jgst. 12, Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching

Fronhöfer, Christoph, Jgst. 12, Hans-Leinberger-Gymnasium Landshut

Gau, Vincent, Jgst. 8, Gymnasium München-Moosach

Heeg, Alexander, Jgst. 9, Friedrich-Dessauer-Gymnasium Aschaffenburg

Heinemann, Elias, Jgst. 11, Oskar-Maria-Graf-Gymnasium Neufahrn

Lörke, Timo, Jgst. 8, Albert-Schweitzer-Gymnasium Erlangen

3. Preis:

Fröhlich, Benedikt, Jgst. 12, Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium Nabburg

Keßler, Maximilian, Jgst. 11, Deutsche Schule Barcelona, Spanien

Ploner, Jessica, Jgst. 9, Gymnasium bei St. Anna Augsburg

Stojanovic, Veran, Jgst. 10, Maria-Theresia-Gymnasium München

Sonderpreis: