Die Polizei hat am Dienstag drei sogenannte "CBD-Shops" in Würzburg und Schweinfurt durchsucht. Es bestand der Verdacht, dass in den Geschäften verbotenerweise Betäubungsmittel verkauft werden.