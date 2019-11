Würzburg Auto stürzt vier Meter in die Tiefe – Fahrerin leicht verletzt

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In Würzburg ist eine Autofahrerin in ihrem Auto von einem Supermarkt-Parkplatz aus vier Meter in die Tiefe gestürzt. Die Rentnerin aus Würzburg erlitt nur leichte Verletzungen. Der Polizei zufolge hatte sie Gas- und Bremspedal verwechselt.