In der Pfarrgasse in Wertheim ist ein Teil der historischen Stadtmauer in sich zusammengefallen. Wie es zu dem Einsturz kommen konnte, ist aktuell noch unklar. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt.