Auf dem Fahrrad Von Gadheim nach Glasgow

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Eva Gerber war imJuli in Gadheim mit dem Fahrrad gestartet. Ihr Ziel: das rund 1.300 Kilometer entfernte Glasgow in Schottland. Damit wollte sie ein Zeichen gegen den Brexit setzen. Jetzt will sie länger in Schottland bleiben.