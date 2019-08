Neue Basketballsaison Trainingsauftakt bei s.Oliver Würzburg

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Mit einem etwas schlankeren Kader als in der letzten Saison startet s.Oliver Würzburg in die Vorbereitungen für die neue Spielzeit. Das Ziel: 2020 in die Playoffs kommen. Die neue Saison startet Ende September.