In Salz ist ein 48-Jähriger in einem Steinbruch tödlich verunglückt. Der Mann stürzte 20 Meter in die Tiefe und verstarb noch an der Unfallstelle. Kriminalpolizei und Gewerbeaufsichtsamt ermitteln.