Tarifverhandlungen Streik im Kaufland-Lager in Donnersdorf

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In den Kaufland-Filialen könnte es zu Engpässen kommen. Die Beschäftigten im Kaufland-Lager in Donnersdorf (Lkr. Schweinfurt) sind zu einem Streik aufgerufen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will so den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.