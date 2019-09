Ochsenfurt Start der Zuckerrübenkampagne 2019

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In Ochsenfurt beginnt die diesjährige Zuckerrüben-Kampagne. In der dortigen Zuckerfabrik kommen die ersten Ladungen an. Das Südzucker-Werk erwartet eine durchschnittliche Ernte - und rechnet mit höheren Preisen als zuletzt.