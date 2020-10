Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der Spielmannszug der Kolping-Familie in Lohr am Main will trotz der Corona-Auflagen ohne Lüften und ohne Teilnahmebeschränken proben. Die Mitglieder üben deshalb unter der neuen Mainbrücke.