Schweinfurt Nach Brand bei SKF: Produktion läuft wieder an

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Nach dem Brand beim Schweinfurter Wälzlagerhersteller SKF am Dienstag läuft die Produktion wieder an. In den Hallen, die vom Feuer nicht betroffen waren, wird seit Donnerstag wieder gearbeitet. Am kommenden Montag soll wieder Regelbetrieb herrschen.