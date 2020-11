Steuereinbruch Stadt Schweinfurt startet Haushaltsberatungen

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Wegen der Corona-Pandemie sind die Gewerbesteuereinnahmen in Schweinfurt massiv eingebrochen. Nun berät der Stadtrat über den Haushalt für das kommende Jahr. An geplanten Projekten will die Stadt festhalten.