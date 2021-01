Professor Frank Schwab Medienpsychologe zur Sperrung von Trumps Social-Media-Accounts

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Twitter und Facebook haben die Accounts von US Präsident Trump nach den Ausschreitungen in Washington für Tage gesperrt. Professor Frank Schwab, Medienpsychologe an der Uni Würzburg, versucht, die Auswirkungen dieser Sperre auf Trump einzuschätzen.