2009 Schloss Ebelsbach vor zehn Jahren ausgebrannt

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Am 10. September 2009 wütete in Ebelsbach im Landkreis Haßberge in den frühen Morgenstunden ein verheerendes Feuer. Das aus dem 16. Jahrhundert stammende Renaissance-Schloss stand in Flammen. Der Bau ist bis heute eine Ruine.