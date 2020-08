Unterfranken Maskenpflicht im ÖPNV: Polizei nach Kontrollen zufrieden

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In Unterfranken hat die Polizei im öffentlichen Nahverkehr Kontrollen in Sachen Maskenpflicht durchgeführt - und die Disziplin der Fahrgäste gelobt. Es habe nur wenige Beanstandungen gegeben. Zu Anzeigen kam es nicht, so Polizeisprecher Andy Laacke.