Online Einkauf Bundesweit per Click and Collect beim nächsten Bauern einkaufen

Wer seine Lebensmittel direkt beim Erzeuger kaufen will, kann das auf der neuen Internetseite "frischeszeug.de" tun: Per Mausclick gelangt man zum nächsten Bauern. Auch ein Hof in Schmachtenberg macht mit. Der Homepage-Gründer studierte in Würzburg.