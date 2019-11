Nüdlingen 827 Unterschriften für Bürgerentscheid gegen Umgehung

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der Streit um eine Ortsumgehung in Nüdlingen geht in eine neue Runde: Am Abend überreicht die Bürgerinitiative "Contra Umgehung" im Rathaus 827 Unterschriften - rund 500 mehr, als für ein Bürgerbegehren notwendig. Der Gemeinderat stimmte für den Bau.