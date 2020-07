Impfstoff Nipro Produktion Corona Glasfläschchen

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Einen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt es noch nicht, doch bei Nipro in Münnerstadt stehen die Bänder in diesen Tagen nicht still. Das Unternehmen fertigt Glasfläschchen, in denen Impfstoffe abgefüllt werden.