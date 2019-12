Umweltverschmutzung Neuhütten: 469 Liter Heizöl in Teich gelandet

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Eine Panne bei der Versorgung eines Hofs in Neuhütten hat zu einer Umweltverschmutzung größeren Ausmaßes geführt. 469 Liter Öl gelangten über einen Regenablauf und einen Bach in einen Teich in der Ortsmitte. Die Feuerwehr hat den Ölfilm abgesaugt.