Eltmann Neues Hallenbad geplant

Ende Juli 2019 war Schluss: Nach 45 Jahren musste das Hallenbad in Zeil am Main schließen. Damit es im östlichen Landkreis Haßberge weiterhin ein Schwimmbad gibt, schlagen Gutachter jetzt ein Kombi-Bad in Eltmann vor.