Schweinfurt International School Mainfranken: Schulstart mit Corona-Auflagen

Am 8. September geht die Schule wieder los - nach derzeitigem Stand mit Präsenz-Unterricht für alle. An der "International School Mainfranken" in Schweinfurt begann das neue Schuljahr bereits. Die Schule ist ein Test für Unterricht in Corona-Zeiten.