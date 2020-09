Prof. Dr. Georg Ertl Würzburg wird neuer Standort für ein Krebszentrum

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Würzburg wird neuer Standort des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) - der erste dieser Art in Bayern. Prof. Dr. Georg Ertl, der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Würzburg erklärt, was das für die Menschen in der Region bedeutet.