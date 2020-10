Ehemaliger Grenzübergang Eußenhausen-Meiningen Die Nacht der Deutschen Einheit

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die Deutsche Einheit wurde in der Nacht zum 3. Oktober 1990 von tausenden Menschen aus Südthüringen und Unterfranken in einem Festzelt am ehemaligen Grenzübergang Eußenhausen-Meiningen gefeiert. BR-Reporter Eberhard Schellenberger war damals dabei.