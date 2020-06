Alles anders 2020 Mozartfest unter Corona-Bedingungen

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Hinterhöfe und Picknickdecken statt schicker Kleider und teurer Karten: Beim Mozartfest in Würzburg ist 2020 alles anders. Das Festival behilft sich mit Live-Streams und will in der Stadt noch sichtbarer werden.