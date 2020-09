IG Metall Menschenkette gegen Stellenabbau bei Bosch Rexroth in Lohr

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Mit einer Menschenkette vom Werk 1 zum Werk 2 bei Bosch Rexroth in Lohr am Main warnt die IG Metall gegen den drohenden Personalabbau bei Bosch Rexroth. Das Unternehmen will Teile der Fertigung von Lohr in andere Länder verlagern.