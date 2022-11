Wahlkampf Manuela Rottmann will Oberbürgermeisterin in Frankfurt werden

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Eine Unterfränkin will Oberbürgermeisterin von Frankfurt am Main werden: Manuela Rottmann aus Hammelburg (Lkr. Bad Kissingen) geht am 5. März 2023 bei der OB-Wahl in der Main-Metropole für die Grünen ins Rennen. Sie rechnet sich gute Chancen aus.