Sport Leoni-Beck vor Schwimm-WM in Japan

In der Nacht zum Samstag werden bei der Schwimm-WM in Japan auch zwei Würzburgerinnen um eine Medaille kämpfen: Leonie Beck und Lea Boy. 2022 hatte Beck bei der EM in Rom Gold geholt. Boy holte bei der WM in Budapest Silber.