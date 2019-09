Lohr am Main Kurzarbeit bei Bosch Rexroth

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Das Antriebs- und Steuerungstechnikunternehmen Bosch Rexroth führt nun am Firmensitz in Lohr wie schon an den Standorten Schweinfurt und Erbach Kurzarbeit ein. Hier sind Teile der Gießerei betroffen. Bosch Rexroth reagiert auf die Konjunkturflaute.