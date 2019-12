Personalmangel Schweinfurter Klinik: Kreißsaal von Weihnachten bis Neujahr zu

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Weil am Krankenhaus St. Josef in Schweinfurt Hebammen fehlen, muss die Klinik zwischen Weihnachten und Neujahr ihren Kreißsaal schießen. Die Geburtshelferinnen haben so viele Überstunden geleistet, dass der Klinik nichts Anderes übrigbleibt.