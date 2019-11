Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In Kleinwallstadt ist eine Frau am Montag (25.11.19) überfallen und vergewaltigt worden. Die Frau ging mit ihrem Hund am Main spazieren. Der Täter konnte unerkannt fliehen.