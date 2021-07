Hochwasserschutz Wiesentheid wappnet sich für weiteren Starkregen

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In "Mittags in Mainfranken" auf Bayern 1 spricht Klaus Köhler (Freie Wähler), der Bürgermeister von Wiesentheid im Landkreis Kitzingen, mit Moderator Jürgen Gläser wie er die Hochwasserproblematik in seinem Ort in den Griff bekommen will.