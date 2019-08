Winzer besorgt Kirschessigfliege verstärkt in Weinbergen

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In den unterfränkischen Weinbergen ist in diesem Jahr wieder vermehrt die Kirschessigfliege aktiv. Insektenschutzmittel bleiben gegen sie wirkungslos. Die Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau arbeitet an einem Gegenmittel.